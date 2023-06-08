  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere toplu elektrik faturası çıkarıldığını iddia ederek, yine vatandaşı provoke etmeye çalıştı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara 3 aylık toplu elektrik faturası çıkarıldığını ve mağdur edildiklerini ileri süren Kılıçdaroğlu'nu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) daha önce yaptığı düzenleme yalancı çıkardı.

Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
Ekleme: 8.06.2023 - 09:13 Güncelleme: 8.06.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
Hükümet ise asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkanı seferber ederken elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik fatura borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik borçlarını sildi.

Ayrıca 1 haziran itibariyle faturalama yapılan illerdeki depremzedelere de elektrik borçlarını faizsiz ve gecikme zammı olmadan 6 taksitte ödeme imkanı tanındı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından daha yeni yeni sosyal medya açıklamaları yapmaya başlarken, yaptığı ilk açıklamalarla yine vatandaşları provoke etmeye çalıştı.

5 MİLYAR TL'LİK BORÇ SİLİNDİ

Deprem bölgesindeki vatandaşlara 3 aylık toplu elektrik faturası çıkarıldığını ve mağdur edildiklerini ileri süren Kılıçdaroğlu'nu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) daha önce yaptığı düzenleme yalancı çıkardı.

Asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkanı seferber eden Hükümet ilk etapta evi yıkılan ve acil yıkılacaklar ile ağır ve orta hasarlı evde oturan depremzedelerin elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik fatura borçlarını sildi.

Bunun ardından 31 mayıs tarihine kadar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sayaç okuma işlemleri durduruldu.

1 Haziran itibariyle yeniden okunan elektrik sayaçlarında ise birikmiş borçlar vatandaşa 6 aylık gecikme zammı ve faiz olmayacak şekilde yapılandırılmış şekilde çıkarıldı. Bunun için başvuru şartı da aranmazken, ilk faturaların tamamı 6 aylık eşit taksite bölünmüş şekilde vatandaşa yollandı.

KILIÇDAROĞLU AYNI OYUNU DAHA ÖNCE DE OYNADI

Tüm bunlara rağmen provokasyondan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, depremzedelerin mağdur edildiğini ileri sürerek fatura şovuna kalkıştı.

Kılıçdaroğlu benzer bir şovu geçtiğimiz yılda yapmış, 3 ay elektrik faturasını ödemeyerek elektriklerinin kesilmesini sağlamıştı.

Kılıçdaroğlu 15 gün gibi bir süre karanlıkta şov yaptıktan sonra fatura borcunu ödeyerek elektriğini açtırmıştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Mehmet Şimşek'in mesajları, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı
AK Parti'den 2024 yerel seçimlerine hazırlık! Milletin adamıyla durmak yok yola devam
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede