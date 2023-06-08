Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Meral Akşener'in CHP'yi bölme planı hazır! İmamoğlu 'babasına' karşı

İlk turu 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimde Başkan Erdoğan yine benzer bir fark atarak %52.18 ile seçimi kazandı.Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de de Akşener'e karşı istifa çağrıları yapılıyor.Partiler krizle boğuşurken Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli'den bomba itiraflar geldi.Akşener'in kongreye kendi anahar listesi ile gireceğini söyleyen Özvarinli öte yanda bomba bir plana ilişkin bilgiler verdi.Özvarinli Akşener'in CHP'yi Ekrem İmamoğlu ve Buğra Kavuncu üzerinden dizayn etmeyi düşündüğünü yazdı.Özvarinli şu ifadeleri kullandı;'İYİ Parti Genel Başkanı 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesi ile girecek. Kongre iki adaylı gerçekleşecek lakin Meral Akşener ve çıkardığı blok liste kongreyi alacak. İYİ Parti kongresi tamamlandıktan sonra, Meral Akşener ve Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni Dizayn etmek için çalışacak.Yerel seçimler öncesinde Millet İttifakının devam edip etmeyeceği Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemel Kasım ayında yapması beklenen kongresinin neticesine göre belirlenecek. Birçok defa şahidimdir ki, Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in kırmızı çizgisidir. İYİ Parti'yi gelecekte Buğra Kavuncu'ya bırakma planı üzerinde mutabık kalan Meral Akşener ,Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise Ekrem İmamoğlu'nu Genel Başkan yapmak için mücadele verecek.'Meral Akşener'in ilk günden itibaren adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Özarinli şunları söyledi;'Bunu da bize defalarca deklare etti. O süreçte İYİ Parti grup başkanlığını yapan ve Meral Akşener'e en yakın isimlerden birisi olan İsmail Tatlıoğlu bile Mansur Yavaş'ın önde çıktığı bir anket üstünden yaptığımız sohbet esnasında, Mansur(HDP seçmenini kasten) denenmemiş bir aday ama Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde denenmiş bir aday O yüzden Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olmalıdır şeklinde bizlere telkinde bulundu. Süreç farklı gelişince bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı gündeme geldi.Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanlığını alamaz ise aynı Meral Akşener'in MHP'de yaptığı gibi yapacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölecektir. Solda yeni bir parti kuracaktır bunun da tüm desteğini üst akıl ve Meral Akşener verecektir. İYİ Parti'de kurulacak olan bu yeni parti ile ittifak yapacaktır. Üst akıl hem sağda hem solda tamamiyle kendine ait partiler istemektedir. Ele geçiremedikleri zaman yeni bir parti kurup böleceklerinden herkes emin olabilir...'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık sürecinde 'Saraçhane Operasyonu' ile CHP'yi karıştırmıştı.YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla o dönem adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek Kılıçdaroğlu'nun karşısında İmamoğlu'nu desteklemişti.İki ismin sarıldığı görüntüler günlerce konuşulmuştu. Ancak daha sonra 8'li koalisyonun adayı olan Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'dan fark yiyerek seçimleri kaybetti.Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için İmamoğlu ile yeni bir savaş veriyor...