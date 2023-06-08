Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nin, Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışı belirlendi.USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini aktardı.Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu ise yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.Hawaii Adaları'nı oluşturan 5 volkandan en aktifi olan Kilauea Yanardağı'nın, 300 bin ile 600 bin yaş aralığında olduğu tahmin ediliyor.Volkanın ilk belgelenmiş püskürmesi, 1823 yılında oldu.Bu tarihten itibaren bu volkan (1934-1952 tarihleri arasında geçici bir faaliyet durması hariç) devamlı olarak volkanik faaliyet gösterdi.1963'ten, Ocak 2011'e kadar bu volkanik faaliyetin yanardağdan 3,5 kilometre küp hacminde lav çıktığı ve bu lavın 123 kilometrekare araziyi kapladığı belirtiliyor.