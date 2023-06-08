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Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Dünyanın en aktif yanardağlarından olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 3 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti yok…

Ekleme: 8.06.2023 - 10:55 Güncelleme: 8.06.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nin, Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.

Lav akıyor
Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışı belirlendi.

USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini aktardı.

Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu ise yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.

1983 yılından beri patlamalar oluyor
Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Hawaii Adaları'nı oluşturan 5 volkandan en aktifi olan Kilauea Yanardağı'nın, 300 bin ile 600 bin yaş aralığında olduğu tahmin ediliyor.

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İlk belgelenmiş püskürme
Volkanın ilk belgelenmiş püskürmesi, 1823 yılında oldu.

Bu tarihten itibaren bu volkan (1934-1952 tarihleri arasında geçici bir faaliyet durması hariç) devamlı olarak volkanik faaliyet gösterdi.

1963'ten, Ocak 2011'e kadar bu volkanik faaliyetin yanardağdan 3,5 kilometre küp hacminde lav çıktığı ve bu lavın 123 kilometrekare araziyi kapladığı belirtiliyor.
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