  • USD: 23,32 - 23,36
  • EURO: 25,01 - 25,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çanakkale'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a son görev

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 8.06.2023 - 16:30 Güncelleme: 8.06.2023 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a son görevTürkiye'nin kalbi şehit acısıyla sarsıldı...

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Çanakkaleli Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Askeri uçakla saat 11.30'da Çanakkale Havaalanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Yenice ilçesine götürüldü.

Baba ocağında helallik alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın cenazesi, ardından ilçe merkezindeki Çarşı Camii'ne getirildi.

Oğullarının cenazesini almaya giderken kaza geçirdiler
Oğullarının cenazesini karşılamak üzere Çanakkale'ye giderken sabah Çan ilçesinde trafik kazası geçirerek hafif yaralanan anne Gülten Ceylan ve baba Bekir Ceylan da Çan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından cenaze törenine katıldı.

Şehidin eşi Narin Ceylan ise cenaze törenine 9 aylık bebeği Ayberk ile geldi.

Şehidin 9 aylık bebeği de törendeydi
Şehidin cenazesi camiye getirildiği sırada annesi Gülten Ceylan gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum 'Ben de şehit olsam daha iyi olur' dedi. 'Deme oğlum' dedim. 'Keşke şehit olsam anne' dedi. 'Sen de ağlama arkamdan' dedi. Ağlamayacağım, bana 'Şehit olacağım' dedi. Ağlamayacağım" dedi.

Acılı anne yürekleri dağladı
Acılı annenin sözleri yürekleri dağladı. Cenaze töreni sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Gülten ve babası Bekir ile eşi Narin Ceylan gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çakıroba köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Çok sayıda vatandaş katıldı
Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan ve daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Meral Akşener'in CHP'yi bölme planı hazır! İmamoğlu 'babasına' karşı
Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası
İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT terörü destekçileri boy gösteriyor!
ABD’de uyuşturucu krizi akılalmaz boyutlara ulaştı! Sokaklar korku filmine döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede