Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri açılış töreninde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamandan gençlerden çocuklara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatlarından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını buralarda dinlendiriyor. Evlatlarımız burada sosyalleşiyor.Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Millet Bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Kazandırdığımız her millet bahçesiyle şehirlerimizde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir.6 Şubat depremlerinde toplanma alanının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve Şehircilikte attığımız her adımın çok ciddi faydasını gördük. 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Sözümüzü tutmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hedefimizi 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemiz hizmette. 137 millet ahçemizin yapımı devam ediyor. Vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz millet bahçemizdir. Tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır.Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi de Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz. Teknofest'i burada gerçekleştirdik. Büyük istanbul mitingimizi de burada yaptık.Çalışmalarımızıdaha da hızlandırıyoruz. Atatürk Havalimanı millet bahçesi ile birlikte 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 ilin çehresi değişecek.Bizim dünya görüşümöüzün özünde tabiatı bir emanet olarak görmek vardır. Gökyüzü bize emanettir. Denizler bize emanettir. Toprak bize emanettir. Gözümüzün gördüğü veya görmediği her şey bizlere emanettir. Tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilşincinin toplumumuzda kök salması için yoğun çaba sarf ediyoruz.