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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu’nun gen terapisini kimlere uygulanabileceğini belirlediğini ifade ederek, “Hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek” dedi. Bakan Koca ayrıca, İstanbul’da nadir hastalıkların tedavisi için yeni bir hastanenin kurulduğunu da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
Ekleme: 7.06.2023 - 11:09 Güncelleme: 7.06.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun gen terapisini kimlere uygulanabileceğini belirlediğini ifade ederek, 'Hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek' dedi. Bakan Koca ayrıca, İstanbul'da nadir hastalıkların tedavisi için yeni bir hastanenin kurulduğunu da açıkladı.

'SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. SMA Bilim Kurulu gen terapisinin kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Bu konuda önemli bir gelişme var; nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip, tedaviyi de kendimiz uygulayacağız.

'UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ'

Sağlıklı yaşam konusunda önemli adımlarımız var. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, 250 kişiye bir hekim ve iki hemşire oranıyla hizmet vereceğimiz bir sistemi duyurmuştuk. Büyüklerimizin sağlık durumlarını yakın takip etmek üzere; Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması için yönetmeliğimiz yayımlandı. 80 yaş üstünden başlamak üzere bu projemizi hayata geçiriyoruz. Yani her 250 kişi için bir yaşam merkezi, bir hekim, iki hemşire, bir tıbbi sekreter olmak üzere planladığımız bir uygulama. Büyüklerimizin herhangi bir sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda uzaktan sağlık hizmeti sunumuyla birlikte bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor.

AİLE DİŞ HEKİMİ UYGULAMASI

Aile diş hekimliği uygulamamız üç ilde pilot olarak başlamıştı. Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz.'
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