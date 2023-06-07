Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

Enerji alanında yapılan çalışmalar yerli doğal gaz ve petrol keşifleriyle meyvelerini veriyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yaptığı yazılı açıklama ile 90 bin varil petrol üretimi hedefinin 70 bin 76 variline ulaştıklarını bildirdi.TPAO'nun, Twitter hesabından yapılan paylaşımda günlük petrol üretiminin 70 bin 76 varile ulaştığı belirtilerek, 'Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık' ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi.Yeni dönemde de enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine ağırlık verileceğini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi devralmasının ardından yeni dönemin ipuçlarını veren konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:'Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle ülkemizin refahına en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz.'Türkiye, doğal gaz tüketiminde yerli kaynakların oranını artırırken, doğal gaz depolama kapasitesini de 10 milyar metreküpe ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Karadeniz gazında ikinci fazda günlük 40, üçüncü fazda günlük 60 milyon metreküplük gaz üretim kapasitesinin ilerleyen yıllarda devreye alınması bekleniyor.Ülkenin enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımlarından Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi Aralık 2022'de 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı.Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp olan depolama kapasitesi, 5,4 milyar metreküpe çıkacak.Türkiye'nin üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olacak günlük 28 milyon kapasiteli Saros FSRU devreye alınırken, ülkenin günlük gazlaştırma kapasitesi de 150 milyon metreküp seviyesine ulaştı.Egegaz Aliağa LNG Terminali'nden günlük 40 milyon, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden günlük 37 milyon, Ertuğrul Gazi FSRU tesisinden günlük 28 milyon ve Etki Liman FSRU tesisi üzerinden günlük 20 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor.Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlılığın bulunduğu diğer bir alan ise petrol olarak ön plana çıkıyor. Günlük yaklaşık 1 milyon varil tüketimi bulunan Türkiye, mayıs başında Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın Sahasında 1 milyar varil yerinde petrol rezervi keşfetti.Türkiye, karada Gabar ve çevresinde, denizde ise Karadeniz'in Ordu, Rize ve Samsun açıklarında petrol arama çalışmalarına ağırlık veriyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sahip olduğu sismik arama gemileriyle bölgede faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mayısta Ordu açıklarında 1 yıl içinde sondaj çalışmalarına başlayabileceklerini açıklamıştı.