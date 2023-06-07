İstanbul Valiliği'ne atanan Davut Gül 8 Haziran tarihinde görevine başlayacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından İstanbul Valisi olarak atanan vali Davut Gül, Gaziantep'te veda ziyaretlerini tamamlayıp 8 Haziran Perşembe günü İstanbul Valiliğinde yeni görevine başlayacak.
Yaklaşık 5 yıl boyunca Gaziantep Valisi olarak görev yapan yeni İstanbul Valisi Davut Gül Gaziantep'teki veda ziyaretlerini tamamladıktan sonra Perşembe sabahı İstanbul'da olacak. Gaziantep'in adeta bir okul olduğunu ve çok şeyler öğrendiklerini 5 yıl içerisinde en büyük afetlerle karşılaştığını deprem ve Pandemide bir araya gelme modelinin yaşandığını belirterek yaptığı açıklama sonrasında 8 haziran Perşembe sabahı saat 11'de İstanbul'a gelerek görevine başlayacak olan yeni İstanbul Valisi Davut Gül önce görev yapacağı valilikteki çalışanlarla bir araya gelecek.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün görevine başlaması dolayısıyla Cağaloğlu'ndaki İstanbul Valiliği'nde saat 16.00'da basın toplantısı düzenlenecek .
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