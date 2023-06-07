Fahrettin Koca: Amasya'da selde kaybolan 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...Yaz aylarına girilmesine rağmen kentlerde sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.Sağanak yağışların ardından yurdun birçok noktasında sel felaketi yaşandı.Selden büyük oranda etkilenen kentlerden biri de Amasya oldu.Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden ve otomobille sele kapılan Zilal Şahin, yağışların ardından kayboldu.Kayıp vatandaşa ulaşılması için AFAD, jandarma, Özel İdare ve Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalar sürdürdü.Köy yakınlarındaki sulama göletinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sele kapılan otomobille ilgili de bir ize rastlamadı.Serkan ve eşi Zilal Şahin ile Murat Ekşi'nin bulunduğu otomobil 4 Haziran'da sele kapılmış, Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.Murat Ekşi'nin cansız bedeni ise suya kapıldıkları bölgenin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki sulama göledinde bulunmuştu.Öte yandan Fahrettin Koca'dan kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını öğrenildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:Amasya Kızılkışlacık köyü göleti çevresinde önceki gün yoğun yağış nedeniyle sele kapılan araçta bulunan üç kişiden biri olay sırasında kurtulmuş, arama ve kurtarma çalışmalarında diğer iki kişiye ulaşılamamıştı.Kayıp iki kişiden birine dün, birine ise bugün ekiplerimizce hayatını kaybetmiş olarak ulaşılmıştır. Sel sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi benzer acılardan korusun.