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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu: Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor

Alınan seçim sonuçlarının ardından 'değişim' mesajı veren Ekrem İmamoğlu bir kez daha konuştu. İmamoğlu, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor." dedi.

Ekrem İmamoğlu: Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor
Ekleme: 7.06.2023 - 15:09 Güncelleme: 7.06.2023 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu: Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor
Seçimde istediği sonuçları alamayan CHP'de tartışmalar alevlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı açıklamada 'Yola devam' mesajı verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim' ifadeleriyle fitili ateşledi.

Yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu görüşme öncesinde parti MYK'sını yeniledi.

Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarını bastırmak için MYK'yı yeniledi
Ancak Kılıçdaroğlu'nun MYK'da listeye Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri koymaması dikkat çekti.

Bu durumun üzerine Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinden de bir sonuç çıkmayınca gözler İBB Başkanı İmamoğlu'nun ne yapacağına çevrildi.

Değişim isteyen parti tabanını arkasına alarak CHP'nin yeni lideri olmak isteyen İmamoğlu bugün konuştu.

'Değişim tek kurulla olmaz'
İmamoğlu, partisi için 'değişim' talebini yineledi.

Yine İmamoğlu, partisinin değişen MYK'sına gönderme yaparak, 'Değişim tek kurulla olmaz' değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, 'Yaşananlar bir özeleştiri ve bir muhasebe gerektirir. Yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim. Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız' dedi.

Değişim vurgusunu yaptıkça yaptı
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partiler hizmet aracıdır. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta net olarak güçlü bir değişimden bahsetmişti. Köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmişti.

'Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim'
Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim. Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Bunların ne istediğini görmeden siyaset olmaz. Ben o gün ne ifade etmişsem aynı yerde aynı duruşla yoluma devam ediyorum.

'İdeallerim uğruna görev almaktan çekinmem'
Demokrasi de bunun için var. Demokrasi en ciddi şekilde değişimi tarif eder. Hayatımızda en önemli şeyin demokrasi olduğunu hep ifade ettim. Mesele bir makam ve bir kurul meselesi değil. İdeallerim uğruna görev almaktan çekinmem, çekinmedim. Aynı yolda yürüyeceğim. Süreci takip ediyorum.

İmamoğlu son olarak ise 'Kılıçdaroğlu'nun tavrı nasıl oldu size karşı? 'Baba-oğul kavgası' başlıkları var medyada...' sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, 'Şimdi arkadaşlar çok fazla detay var. Bu detaylar benim hayatımda fazla yer işgal etmiyor. Siyasi yasak ne olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ne olacak? Bakın bunların hepsi cevapları verilmesi gereken sorular. Kervan yolda düzülür. Bu konular çok kolay bir şekilde halledilir. Mühim olan değişime karar vermek. Tabii ki detaylara ihtiyaç duyulduğunda kamuoyuna gerekli bilgiler verilir' şeklinde konuştu.
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