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Beyaz Gazete
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Yunan medyası eski bakanın sözlerini konuşuyor… Çarpıcı yorumu olay oldu: Erdoğan Türkiye’nin doğal lideridir!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü gerçekleşen yemin töreninin ardından göreve başladı. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki göreve başlama törenine 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra meclis başkanı ve bakan düzeyinde temsilciler de katıldı. Törene katılan eski Yunan Bakan Dimitris Avramopoulos, Yunan televizyonlarına dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Yunan medyası eski bakanın sözlerini konuşuyor… Çarpıcı yorumu olay oldu: Erdoğan Türkiye’nin doğal lideridir!
Ekleme: 6.06.2023 - 16:55 Güncelleme: 6.06.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Yunan medyası eski bakanın sözlerini konuşuyor… Çarpıcı yorumu olay oldu: Erdoğan Türkiye’nin doğal lideridir!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü gerçekleşen törenin ardından yemin ederek göreve başladı. 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci turdan da zaferle çıkarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan'ın yemin törenine dünyanın çok sayıda ülkesinden birçok lider ve yetkili katıldı.

Törene Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak katılan isimlerden biri de eski Yunan Bakan Dimitris Avramopoulos oldu. Avramopoulos, ülkesine döndükten sonra törendeki izlenimlerini Yunan televizyonlarına anlattı.

Yunan medyası eski bakanın sözlerini konuşuyor… Çarpıcı yorumu olay oldu: Erdoğan Türkiye’nin doğal lideridir!

'ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN DOĞAL LİDERİDİR'

Başkan Erdoğan'la olan yakın ilişkileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme dayanan Avramopoulos 'Ben, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak oradaydım, Erdoğan ile dostluğumuz, kokusunu yıllarca kaybetmeyen bir parfüm gibidir.

Erdoğan, iyileri ile kötüleri ile Türkiye'nin doğal lideridir. Bence, siyaset sahnesinden çekilmeden önce, isminin her zaman hatırlanacağı işler yapmak istiyor' ifadelerini kullandı.

Yunan medyası eski bakanın sözlerini konuşuyor… Çarpıcı yorumu olay oldu: Erdoğan Türkiye’nin doğal lideridir!

'NATO DEMEK ABD DEMEKTİR'

Başkan Erdoğan'ın yemin töreninin oldukça çarpıcı ve görkemli olduğuna dikkat çeken Avramopoulos, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Paşinyan'ın törende bulunmasına oldukça şaşırdığını söyleyen Avramopoulos, törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bulunmasının önemine vurgu yaptı. 'NATO demek ABD demektir' yorumunda bulunan Avramopoulos yeni kabine ile ilgili de konuştu.

Yunan Bakan, 'Eğitim düzeyi yüksek şahsiyetleri göreve getirdi. Erdoğan siyasetçileri bırakıp, farklı önem taşıyan şahsiyetleri görevlendirdi. Söz gelimi, Türkiye'de 2015'e kadar olan süreçte ekonomik mucizeyi başaran Mehmet Şimşek'i yeniden görevlendirdi. Kabinedeki isimler, Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine işaret.' sözleriyle Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesine giren isimlerin anlamlı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'la ilgili de konuşan Yunan Bakan, 'İzlenimim, Türkiye'nin Batı'ya daha yakınlaşmasını istediği. Fidan, Erdoğan'ın çok güvendiği bir isim. Erdoğan'ın Batı'ya yönleneceği kanısındayım' ifadelerini kullandı.


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