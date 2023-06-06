  • USD: 21,15 - 21,18
  • EURO: 22,61 - 22,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonların gözü temmuz zammında: Memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı belli oluyor

Memur ve emekli zammı için gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Son olarak Haziran ayı enflasyonu ise Temmuz'da belli olacak. Mayıs ayı enflasyonu yıllık 39.59 olurken aylık ise 0.04 oldu. Memur ve emeklinin alacağı ücret için hesaplamalar yapıldı. En düşük memur maaşı ortaya çıktı. Peki 2023 Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekli ve memur zammında son durum...

Ekleme: 6.06.2023 - 10:48 Güncelleme: 6.06.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ikinci dönem zammında rakam netleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Emekli ve memur maaşları her yıl ocak ve temmuz döneminde belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor.

2023 Ocak döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti.

Temmuz zammını 6 aylık enflasyon oranı dönemlik memur zammı belirlenecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında Ocak - Haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

TÜİK, şimdiye kadar 5 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam aylık enflasyon yüzde 13,26 olarak hesaplandı. Gelecek ay Haziran ayı enflasyonun da açıklanmasıyla 6 aylık rakamlar ortaya çıkacak.

Mayıs ayına kadar 5 aylık enflasyonla hesaplanan rakamlara göre memur ve memur emeklisi 2023 yılı ikinci altı ayı için yüzde 13,26 zam alacak. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

Bu hesaplamalarla en düşük memur maaşı 12 bin 890 lira olacak.

Memur emeklisi aylığı 8 bin 604 lira olacak.

En düşük emekli aylığı 8 bin 494 lira olması bekleniyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Milyonların gözü temmuz zammında: Memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı belli oluyor
İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevi dünyada yankılandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni dönemde yapılacaklar
İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
Kılıçdaroğlu sosyal medyada başını kuma gömdü! Geriye 'Bay Kemal' ibaresi kaldı
CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu
CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış
CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na karşı 'ayaklanma' çağrısı: Mevzu memleket ise koltuk teferruattır
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki provokasyonuna skandal savunma: Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmüyorum
Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever atandı
Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün atandı
CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Sorosçuları CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti
CHP yandaşı Enver Aysever Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni hedef aldı: Böyle bir cumhuriyet yok
Kılıçdaroğlu'nun yeni ekibindeki Hasan Efe Uyar'ın skandal paylaşımları: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfredip PKK'ya arka çıktı
İbrahim Kalın MİT'in yeni Başkanı oldu
Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı
HDP'deki iç hesaplaşmayı Başak Demirtaş itiraf etti: Selahattin üç kez aday olmak istedi parti yönetimi bir şey söylemedi
Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Dereler taştı yollar göle döndü : Sağanak yağış şehri birbirine kattı

Dereler taştı yollar göle döndü : Sağanak yağış şehri birbirine kattı

James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar

iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar