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İstanbul’un o ilçesinde yılan isyanı: Çok büyüktü korkuyoruz!

İstanbul Avcılar'da yılan paniği yaşandı. İSKİ çalışması sonrası ortaya çıkan ve bir aracın jantına giren yılan, kameralara böyle yansıdı. Mahalleli ise isyan bayrağı açtı: Alt yapı çalışmasından dolayı yılan ve fareleri çok görmeye başladık. Çocuklarımız çok korkuyorlar!

İstanbul’un o ilçesinde yılan isyanı: Çok büyüktü korkuyoruz!
Ekleme: 6.06.2023 - 11:43 Güncelleme: 6.06.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’un o ilçesinde yılan isyanı: Çok büyüktü korkuyoruz!
İstanbul Avcılar'da inanılmaz bir olay yaşandı. Uzun süredir tamamlanamayan İSKİ'nin çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yılan park halindeki otomobilin jantında görüldü. Kedinin yılana yaklaştığını ancak korktuğunu gören mahalle esnafı Ahmet Canarslan olaya müdahale etti.

İstanbul’un o ilçesinde yılan isyanı: Çok büyüktü korkuyoruz!

Yoldan geçen bir kadın da eline sardığı poşetle yılanı lastik jantından çıkarmak istedi ama sonuç alamadı. Bu kez süpürgeyle lastik jantından çıkarılmaya çalışılsa da yılan janttan çıkmadı.

İstanbul’un o ilçesinde yılan isyanı: Çok büyüktü korkuyoruz!



Bunun üzerine kaldırım taşıyla yılana müdahale eden Ahmet Canarslan, 'Sokakta yürürken baktım kedi lastikler arasında bir şeye bakıyor. Baktım ki yılan.

Bizim burada uzun süren bir alt yapı çalışmamız var. Alt yapı çalışmasından dolayı yılan ve fareleri çok görmeye başladık. Dört beş tane fareyi imha ettik.

İstanbul’un o ilçesinde yılan isyanı: Çok büyüktü korkuyoruz!

Bu yılanı da ilk defa görüyoruz. Büyük bir yılandı, tekerleğe dolanmıştı çıkartamadık.

Çocuklarımız çok korkuyorlar. Avcılar gibi bir yerde bu yılanı da görmek nasip oldu. Tam da dışarı çıkmaya çalışırken yakaladık' dedi.


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