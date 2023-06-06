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Beyaz Gazete
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Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...

Fatih Portakal, seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombalamaya devam ediyor. Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremeyen Portakal, CHP'deki koltuk savaşında tarafını Ekrem İmamoğlu'ndan yana seçti. Portakal, CHP'de demokrasi olmadığını belirterek, "Basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım." dedi.

Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...
Ekleme: 6.06.2023 - 13:26 Güncelleme: 6.06.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...
Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı..

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na karşı bir zafer daha elde etti. Seçimin ardından muhalefette başlayan tartışmalar devam ediyor.

Taban istifa dedikçe ayrılmak istemiyor

Özellikle CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik tabandan bir talep gelirken, Kılıçdaroğlu istifa etmeyerek yola devam mesajı verdi..

MYK toplantısında üyelerin tamamının istifa etmesiyle birlikte parti yönetiminin yeniden şekillenmesi beklenirken, bu değişimde ise en büyük etkinin Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacağı beklentisi mevcut..

"Kılıçdaroğlu korkak ve basiretsiz bir lider"

Ancak İmamoğlu'ndan herhangi bir hamle gelmezken gazeteci Fatih Portakal, kendi YouTube kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Portakal, Kılıçdaroğlu'nun korkak ve basiretsiz bir lider olduğunu söyledi.

"Demokrasi, sevgi dili bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz"

"Demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz." diyen Portakal, insanları bu şekilde tanımanın iyi olduğunu ifade etti.

Değişime inanmakla ya saf ya da aptal olduğunu da sözlerine ekleyen Fatih Portakal, "Her zaman söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim ben. Ama artık yeter benden pas diyorum." dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim"

Fatih Portakal'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

CHP’de bunu göremiyorsunuz, basiretsiz ve korkak bir liderden bahsediyoruz. Benim gözümde artık Kemal Kılıçdaroğlu böyledir. Yani öyle atıp tutan demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. İyi oluyor aslında, böyle tanımamız da iyi oluyor insanları. Bu şekilde mi yönetecektiniz o zaman insanları, yazık ya saf mıyım ben ya. Ya safım ya aptalım yani o zaman. Ama değişime inandım ben, her zaman söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim ben. Ama artık yeter benden pas diyorum.
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