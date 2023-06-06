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Ekrem İmamoğlu işçilerini yüzüstü bıraktı: İBB EYT’lilerin tazminatlarını vermiyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem için 63.5, kendi reklamı için ise 908 milyon TL harcadı. İmamoğlu, yıllarca İstanbulluya hizmet eden ve EYT kapsamında emekli olan çalışanları ise yüzüstü bıraktı. Emeklilik işlemlerini tamamlayan yüzlerce personele İBB tarafından 4 aydır tazminatlarının ödenmediği ortaya çıktı. İşte CHP'li belediyedeki skandalın detayları...

Ekleme: 6.06.2023 - 16:57 Güncelleme: 6.06.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu işçilerini yüzüstü bıraktı: İBB EYT’lilerin tazminatlarını vermiyor!
Geçtiğimiz günlerde Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine bütçenin büyük bir kısmını reklam harcamalarına ayırdığını rakamlarla ortaya koymuştu.

Göksu, 2022 yılında İmamoğlu'nun deprem için yalnızca 63,5 milyon TL harcadığını belirtirken reklam için ise 908 milyon TL harcama yaptığını kaydetmişti. Reklam harcamalarının önemli bir kısmının da Halk TV, Tele 1, KRT gibi yandaş kanallara ve kimsenin okumadığı Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün gibi gazetelere aktarıldığı iddia edilmişti. Belediyenin bütçesini kendi reklamları için kullanan İmamoğlu, kendi çalışanlarına ise yüz çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle 2 buçuk milyondan fazla vatandaş emekliliğe hak kazanmıştı. 2018 ve 2019 seçimlerinde EYT üzerinden siyasi rant devşiren muhalefet ise AK Parti hükümetinin çıkardığı düzenleme sonrası seçim süreçlerinde vatandaşlara verdikleri sözleri tek tek unuttu

4 AYDIR TAZMİNATLARI ÖDENMİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri İSPER, Boğaziçi A.Ş, İETT başta olmak üzere tüm şirketlerinde yıllarca İstanbulluya hizmet üreten çalışanlar EYT düzenlemesinden faydalanmak üzere işlemlerini başlattı. İBB'ye, EYT kapsamında çıkış bildiriminde bulunan yüzlerce personelin, çıkış işlemlerinin yapılmasına rağmen henüz tazminatlarını alamadığı öğrenildi. 4 aydır İBB tarafından sürekli oyalandıklarını belirten yüzlerce personel, 'Yavaş yavaş tazminatları ödeyeceğiz' ve 'Parça parça işlemleri yapıyoruz, bu ay içerisinde tazminatınız hesabınıza yatırılır' sözleriyle oyalandıklarını ancak aradan geçen 4 aya rağmen herhangi bir ücretin yatırılmadığını belirtti.

PARALAR SEÇİM DÖNEMİNDE KAMPANYA İÇİN HARCANDI

İBB yönetimi tarafından herhangi bir hukuksal gerekçe olmadan tazminatları verilmeyen yüzlerce İBB çalışanı, zor durumda kaldıklarını artık herhangi bir yetkiliye de ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtti. Daha önce İBB tarafından Mayıs ayının son haftasına kadar tüm emeklilerin tazminatlarının hesaplarına geçirileceği belirtilmesine rağmen tazminatlarını alamayan emekli personel, yönetimden aldıkları bilgiyi ise şu şekilde açıkladı: "Son olarak konuştuğumuz yetkili isim bütçenin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ve Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için harcandığını, tüm paraların seçim kampanyasına aktarıldığını belirtti. Kasada para kalmadığı için tazminatların mecburen kısım kısım yatırılacağını söylediler. Sürekli bir tarih verdiler. Ancak verdikleri sözleri yerine getirmediler. Artık telefonlarımıza da cevap vermiyorlar" diyerek atardı.

PROTESTO EDECEKLER

Aylardır İBB tarafından alacaklarını tanzim edemeyen emekli personel yönetime de çağrıda bulunarak, hakları olan ücretlerin yatırılmadığı ve oyalandıkları takdirde protesto etmek için Saraçhane'ye gideceklerini ve basın açıklaması da yapacaklarını belirtti.
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