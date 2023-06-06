CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı' sorusuna yanıt: Kimse aklına estiği gibi hareket edemez

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Yönetim kadrosunu kendi isteği doğrultusunda yeniden şekillendiren Kılıçdaroğlu, bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Öztark, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı iddia ediliyor.Kurultay tarihi netleşti mi?' sorularına şu yanıtı verdi:'CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. Yerleşik usullere sahiptir ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın. Genel Başkanımız, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla, partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, örgütümüzün kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla, tüm seçilmişlerimizle, örgütümüzle sorunlar, meseleler hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir. Bugün kongreler takvimini başlatma kararını aldık. Yasal asgari süreler dikkate alınarak bu takvimi en hızlı şekilde tamamlayacağız.''CHP'ye oy veren ya da Millet İttifakı'na bu seçimlerde oy veren seçmenlerle CHP arasında bir kopukluk, küskünlük olduğuna yönelik genel bir izlenim var. Bu kopukluğu gidermeye yönelik CHP'nin atacağı bir adım olacak mı?' sorusu üzerine Öztrak, 'Kongreler takvimimizi, yani parti örgütlerinin yenilenme takvimini başlattık. Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Çünkü sonuç itibarıyla baktığınız zaman 25 milyon seçmen, yani Türkiye'deki her iki seçmenden biri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş, muhalefete oy vermiş. Bu tabii ki oldukça önemli bir kazanım ve bu kazanımı muhafaza etmek zorundayız. Önümüzdeki seçimlerde hedefe ulaşamamanın getirdiği sıkıntıları hızla aşabileceğimizi düşünüyorum.' cevabını verdi.'CHP olarak öz eleştiriniz nedir?' sorusuna karşılık Öztrak, 'Öz eleştiri ve buna dair tespitler süreci devam ediyor. Hatta geçen gün Parti Meclisimizde bunun detaylı bir şekilde sürdürülmesi konusunda da karar aldık ve bununla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bunu önümüzdeki dönemde daha detaylı bir şekilde açıklama imkanını bulacağımızı düşünüyorum. Ama ilk tespitlerimiz çerçevesinde gerekenleri yapmaya başladık.' diye konuştu.