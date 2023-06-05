  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ulaştırma Bakanlığı'nda görev teslimi yapıldı

Görevi eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'ndan devralan ve Abdulkadir Uraloğlu, bakanlıkta yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Hali hazırda başlayan raylı sistemlere ve demiryollarına ağırlığı vereceğiz." dedi.

Ekleme: 5.06.2023 - 12:00 Güncelleme: 5.06.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Türkiye yeni dönem girdi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıktı.

Ardından çalışmalar hız kesmeden başladı. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı.

Sıra ise bakanlıklarda devir teslim törenlerine geldi. Bugün yapılacak olan görev devretme törenlerinden biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu görevini Abdulkadir Uraloğlu'na devretti.

"Türkiye’de iş de bitmez, görevler de bitmez"

Karaismailoğlu buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün 26 milyon araç trafikte seyrederken, trafik sıkışıklığından bahsedilmemesi, trafik kazalarının düşmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın planlamaları sayesinde oluyor. Türkiye ulaştırma sektöründe çok büyük başarılar elde etmiştir. Bundan sonraki çalışmalar ile de birlikte dünyanın lider ülkesi olacaktır. Buradaki insan kaynağı, yatırımlar ve bu yatırımları yaparken finansal yöntemler çok kritiktir. İnşallah yol arkadaşımız Abdülkadir Bey de bunun üzerine koyacaktır. Onun için hiçbir şüphemiz yok.

Hiçbir yatırımdan geri durmadık, Çanakkale Köprüsü’nden İstanbul Havalimanı’na kadar çok büyük mühendislik hikayeleri yazıldı Türkiye’de. Sadece isimlerini saysak bile saatler sürer. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolar ile bunlar yapıldı. Çok büyük afetlerle mücadele ederken yatırımlarımızın aksamaması bizim için gururdur. Yerli ve milli mühendislikle dünyanın en kaliteli işlerini yapan bir bakanlıkta çalışmak bizim için bir gururdur. Türkiye’de iş de bitmez, görevler de bitmez. TBMM’de Trabzon milletvekili olarak çok daha büyük işlerin her zaman takipçisi olacağız. Bakanlıktaki bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

"Hali hazırda başlayan projeleri de tamamlayacağız"

Ardından söz Uraloğlu'na verildi. Bakanlıkta yapılacak çalışmalara ilişkin konuşan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Önce bakanlık görevlerini, daha sonra seçim çalışmalarını yürüttü sayın bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni dönemini ve yeni bakanlar kurulunu tebrik ediyorum. 21 yıldır yaptığımız özverili çalışmalarla, ulaşım, altyapı ve denizcilik gibi alanlarda çağ atladık. Ülkemizi sadece bölünmüş yol ağlarıyla donatmadık, köprüler, viyadükler, tüneller de yaptık. Hali hazırda başlayan projeleri de tamamlayacağız.

Hali hazırda başlayan raylı sistemlere ve demiryollarına da aynı şekilde o ağırlığı vererek sürdüreceğiz. Dünya denizciliğinde geldiğimiz seviyeyi de daha yukarıya çekmek için çalışmaya devam edeceğiz. Adil bakanımızla 3 yıldan fazla süredir çalışıyoruz. Şehirciliği ve belediyeciliği iyi bilmesi ve oradan gelmesinin avantajlarını çok yaşadık. Yeni bir konsept geliştirdi ve yaptığı hizmetler için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzonumuzun milletvekili oldu. Ağır ve kutsal bir göreve başlıyor. Gerek parlementoda gerekse Trabzon’da büyük hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev almaktan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu göreve bizi layık gördüğü için teşekkür ediyorum.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Arnavutluk merkezli gazete 'Savaşta devrim yaratan silah' sözleriyle duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verildi
Ulaştırma Bakanlığı'nda görev teslimi yapıldı
Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…
CHP’de kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Özgür Özel’den: Herkes hesap vermeli, hatasını kabul etmeli…
Külliye'de devir teslim töreni
Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu PKK elebaşı Karayılan faturayı kesti! 'Farklı bir CHP’li aday olmalıydı
PKK'ya alenen izin: Stoltenberg Başkan Erdoğan'a NATO için dil dökerken İsveç'te yaşananlara dünya bile şaşkın
Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı
5 aylık fark bugün belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?
Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
CHP’li Murat Karayalçın'dan seçim itirafı: Ciddi bir başarısızlık...
CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu pes etmedi: Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı MYK mücadelesi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi
Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoya aslan kostümü ile girdi. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya AFAD toplantısına katıldı: Deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar ve afet yönetimiyle ilgili konular ele alındı
Yedili Masa'nın hezimeti sonrası HDP eriyor: Buldan ve Sancar başkanlıktan çekileceklerini açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yeni dönem mesajı: Güvenilir gıda ve makul fiyat vurgusu
İsveç'te polis eşliğinde yeni provokasyon: Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından küstah talep
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağış uyarısı var mı? İşte il il yurtta hava durumu…

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağış uyarısı var mı? İşte il il yurtta hava durumu…

Anadolu parsı yeniden görüntülendi

Anadolu parsı yeniden görüntülendi

Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor