Seçim dönemi boyunca AK Parti seçmenine hakaretler savuran Bengi Başer kin kusmaya devam ediyor

Mülteci sayılarına ilişkin gerçek dışı paylaşımlar yapması sebebiyle Göç İdaresi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Prof. Dr. Bengi Başer, seçim dönemi boyunca seçmenleri hedef alarak skandal paylaşımlara imza attı. AK Parti destekçisi vatandaşlara 'koyun' benzetmesi yapan Başer, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından kin kusmaya devam etti. Enflasyon rakamları üzerinden vatandaşları kışkırtmaya çalışan Başer, "Doğalgazdan para alınmamasına çok sevinenler, bu nedenle düşük çıkan Mayıs enflasyonuyla çok daha büyük bir bedel ödeyecekler" paylaşımında bulundu.

Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 28 Mayıs pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.CHP yandaşları, seçim dönemi boyunca AK Parti seçmenini hedef alarak halkı kışkırtmaya ve manipüle etmeye çalıştı.Mülteci sayılarına ilişkin gerçek dışı paylaşımlar yapması sebebiyle Göç İdaresi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Prof. Dr. Bengi Başer de seçmenleri hedef alarak skandal paylaşımlara imza attı.Geçtiğimiz yıl CHP'ye katılan ve rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Başer, yaptığı paylaşımlarda AK Parti seçmenine hakaret etti. CHP'ye oy vermeyen vatandaşlara 'koyun' benzetmesi yapan Başer, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından kin kusmaya devam etti.Seçimlerin antidemokratik koşullarda ve gri propaganda gölgesinde yapıldığı öne süren Başer, "Seçimler ağırlıklı olarak sığınmacılardan devşirilmiş oylarla kazanılmıştır" ifadesini kullandı.CHP'li Başer, bugün ise enflasyon rakamları üzerinden vatandaşları kışkırtmaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Başer, "Doğalgazdan para alınmamasına çok sevinenler, bu nedenle düşük çıkan Mayıs enflasyonuyla çok daha büyük bir bedel ödeyecekler" dedi.