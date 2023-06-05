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‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti… CHP'li Eren Erdem, A Takımı'na girdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni A Takımı'nı kurdu. Buna göre, seçim hezimeti sonrası istifa eden MYK üyelerinin bazıları görevine devam etti, bir kısmı ise değişti. Öte yandan, CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu.

‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti… CHP'li Eren Erdem, A Takımı'na girdi!
Ekleme: 5.06.2023 - 15:57 Güncelleme: 5.06.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti… CHP'li Eren Erdem, A Takımı'na girdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan MYK üyelerini topladı. Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda Kurultay öncesi değerlendirmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler yine yer aldı. CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu.

CHP'DE HAREKETLİ SAATLER

CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı. MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.

CHP PM KURULTAY KARARI ALDI

CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ MYK BELLİ OLDU

Ahmet Akın – Yerel Yönetimler
Aylin Yaman – Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem – Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık – İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu – Genel Sekreter
Semra Dinçer – Doğa Hakları
Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri

EREN ERDEM DE A TAKIMINDA...

Öte yandan, CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu.

"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZSA İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" SORUSU

Geçtiğimiz aylarda Twitter'da sohbet odasında konuşan Eren Erdem, kendisine yönelik söylenen "Kılıçdaroğlu aday olursa ve kazanamazsa istifa edecek misiniz?" sorusunu yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

CHP'li Eren Erdem ise, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağına ilişkin söylemlerin manipülatif olduğunun altını çizerek, sahada elde ettikleri verilerle CHP liderinin seçimi kazanacağını ifade etti. Altılı masanın olduğu bir ortamda seçimin kaybedilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Eren Erdem, kendisine yöneltilen soruya ise "Olmaz ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse, siyaseti bırakacağım" dedi.
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