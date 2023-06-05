‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti… CHP'li Eren Erdem, A Takımı'na girdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan MYK üyelerini topladı. Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda Kurultay öncesi değerlendirmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler yine yer aldı. CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu.CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı. MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktıSeçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.Ahmet Akın – Yerel YönetimlerAylin Yaman – Sosyal PolitikalarAysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkilerBülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerDevrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim TeknolojileriEren Erdem – Sosyal Medya YönetimiFaik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti SözcüsüHasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek KuruluşlarıLale Karabıyık – İşveren ÖrgütleriNeslihan Hancıoğlu – Genel SekreterSemra Dinçer – Doğa HaklarıTahsin Tarhan – Yurtdışı ÖrgütlenmeYunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür PlatformuZeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleriÖte yandan, CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu.Geçtiğimiz aylarda Twitter'da sohbet odasında konuşan Eren Erdem, kendisine yönelik söylenen "Kılıçdaroğlu aday olursa ve kazanamazsa istifa edecek misiniz?" sorusunu yanıtladı."KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE SİYASETİ BIRAKACAĞIM"CHP'li Eren Erdem ise, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağına ilişkin söylemlerin manipülatif olduğunun altını çizerek, sahada elde ettikleri verilerle CHP liderinin seçimi kazanacağını ifade etti. Altılı masanın olduğu bir ortamda seçimin kaybedilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Eren Erdem, kendisine yöneltilen soruya ise "Olmaz ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse, siyaseti bırakacağım" dedi.