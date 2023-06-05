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Borsada 'Şimşek' etkisi: Değer artışı yüzde 3'ü aştı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen Borsa İstanbul bir haftalık yukarı yönlü hareketini yeni haftaya da taşıdı. Ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek'in geçmesinin ardından ilk işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 3'ü aşan prim kaydetti.

Borsada 'Şimşek' etkisi: Değer artışı yüzde 3'ü aştı
Ekleme: 5.06.2023 - 15:21 Güncelleme: 5.06.2023 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Borsada 'Şimşek' etkisi: Değer artışı yüzde 3'ü aştı
Borsada seçim sonrası ortaya çıkan yukarı yönlü ivme kabinede Şimşek'in yer aldığının açıklanmasıyla haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,57 değer kazanarak 5.297,43 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Şimşek, Pazar günü gerçekleşen devir teslim töreninde Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadığını dile getirerek kurala dayalı bir Türkiye ekonomisinin özlenen refaha ulaşmada önemli olacağına dikkat çekmişti.

En fazla kazandıran ulaştırma oldu

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,23 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yeni haftaya pozitif başlandığını ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin arkada kalmasının ardından açıklanan makroekonomik verilerdeki sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.
Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseldi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Faizde artışlara ara verme öngörüsü güçlendi

Analistler, istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına karşın işsizlik oranındaki artışla birlikte ücretlerdeki yükselişin yumuşamasıyla Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarına ara verebileceği öngörüsünün güçlendiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek hafta yüzde 77 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, 'Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.' dedi. Konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

5.300 direnç seviyesi

Analistler, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri verileri ile birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.400 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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