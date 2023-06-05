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Antalya'da otomobiller çarpıştı: Can pazarı yaşandı

Manavgat ilçesinde ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobillerdeki yaralılar refüj üzerine savruldu.

Ekleme: 5.06.2023 - 14:58 Güncelleme: 5.06.2023 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da otomobiller çarpıştı: Can pazarı yaşandıAntalya'nın Manavgat ilçesindeki kazada can pazarı yaşandı.

Seyir halindeki Tunahan Tuğcu’nun kullandığı 07 AAL 991 plakalı otomobil, D-400 karayoluna çıkan Nihat Birleştirici’nin kullandığı 07 LSV 67 plakalı otomobille çarpıştı. Tunahan Tuğcu’nun kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle takla atarak refüje ters döndü.

Fazla sayıda kişi yaralandı

Kazada araç sürücüsü Nihat Birleştirici, araçta yolcu olarak bulunan Hatice Güleryüz, diğer araçta yolcu olarak bulunan Feyza Genç, Fatma Kahraman, Bayram Ahmet Ay ve Ali Emre Kaya yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve ambulans ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.

Refüjde çimler üzerine savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Kazanın ardından durumunun iyi olduğunu, hastaneye gitmeyeceğini belirten otomobil sürücüsü Tunahan Tuğcu, daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kaza yapan araç sürücülerinden Nihat Birleştirici, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yandığını, önündeki 2 aracın arkasından kendisinin de hareket ettiğini, Alanya istikametinden gelen aracın aşırı hızlı olduğunu, kırmızı ışıkta durmayarak kendi aracına çarptığını söyledi.

Antalya'da otomobiller çarpıştı: Can pazarı yaşandı
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