Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı görevi devraldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vahit Kirişci'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına öncesinde Bakan Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Yumaklı atandı.Törende konuşan Kirişci, "Bakanlıklar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek yerlerdir. Oturan her insan yerinden kalkacaktır. Kinden rabbimize sığındık demiştik. Üzerinden 15 ay geçti. 21 iktidarında zorlukları aşmak cumhurbaşkanımız liderliğinde vuku buldu. Rusya Ukrayna savaşı başlamıştı. Öncesinde 2 yıl süre ile dünya gündemini meşgul etmişti. Sayın cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi sayesinde adına tahil koridoru dedik ama güvenlik koridoruna dönüştü. Bir nefes aldık bu sayede. Sel ve taşkınların üstesinden geldik derken tüm zamanların en büyük felaketi, depremi 11 ilimiz yaşamış oldu. Tamamı 15 ay içinde olan olağanüstü dönemi geride bıraktık. Aslı olanın tarımla ilgili gıra konusunda bulunurluk olduğunu, aksiyonlar almamız gerektiğini belirtmiştik.Tarsim gibi önemli mevzuatlar kazandırılmıştı. Bu mevzuatlara öğrencilik yıllarımdan planlı tarım ne zaman vuku bulacak diye düşündük. Siyaset cenahı bunu istismar etti. Planlı tarımla ilgili kıymetli mevzuat da bakanlığımıza kazandırılmış oldu. Orman tarafı da vardı. Pek çok düzenleme burada yer aldı. Bu ülkenin şehitlerine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Orman yangınlarında hayatını kaybedenlere şehitlik verilmiş oldu.Fevkalade süreçlerin devamında böyle bir noktaya gelmiş olmamız önemli. Sayın cumhurbaşkanımız bize güvendi, Halel gelmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sergiledik. Üzdüklerimiz de olmuştur. Bu millete hizmet etmek bir insana, bu ülkenin evladına bahşedilecek en büyük bahtiyarlıktır. Kahramanmaraş milletvekilliğine de mazhar olduk. Annemin babamın mezarının olduğu şehirdir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş bizlere verdiği oy oranı ile deprem yaşamış iller ve büyükşehirler içinde birinci sırada yer aldı. 8 vekilin olduğu Kahramanmaraş'ta 6 milletvekili cumhur İttifakı'ndan seçilmiş oldu. Bakanımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Ciddi bir mesafe kaydedildi. Yetkin bir ekip halihazırda var. Eksik işlerimizi de tamamlayarak 29 Ekim 2023'te yeni yüzyıla başlayacağız. Kabinenin tamamının muvaffak olacaklarını, tarım ve orman bakanımızın bu hizmetleri eksiksiz yerine getireceğine inanıyorum."Görevi devralan Bakan Yumaklı, bakan yardımcısı olarak görev yaptığı 14 aylık süreçte Kirişci ile birçok proje başlattıklarını belirterek, "Bundan sonra bize düşen Sayın Bakanımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir. Bizler bu döneme tarım ve orman perspektifinden baktığımızda hem tarımsal üretimde hem de girdilerin tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük ve yaşadık. Orman ve su varlığımızın korunması ile ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu da gördük. Bu yapısal bir dönüşüm için kaçınılmaz süreci getirdi. Bizler bu yapısal dönüşümü, üretimi gönül vermiş çiftçilerimizle tamamlayacağız. Yol haritamız bellidir, önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz" diye konuştu.Yumaklı, tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak, "Yerlileştirme ve millileştirme adımlarımıza öncelik vereceğiz ve hızlandıracağız. Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum. Gıda arz güvenliğinin sağlanmasını temel alıyoruz. Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hali hazırda mevcut tarım politikamızı üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması prensibi çerçevesinde şekillendireceğiz. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak. Yeni dönemde elbette ki göz ardı etmememiz gereken başka bir husus verimlilik ve kalite olacak. Tarımı, milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Vizyonumuzu ve politikalarımızı da bu bilinçle oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.