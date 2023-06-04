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Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması yakınlarını gururlandırdı

Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Ekecek köyünde sevinç ve gururla karşılandı.

Ekleme: 4.06.2023 - 16:59 Güncelleme: 4.06.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması yakınlarını gururlandırdı
Bakan Kacır'ın kuzeni Engin Kacır, haberi duyduğunda çok duygulandığını söyledi.

Bakan Kacır'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Kacır, şöyle konuştu:

"Duygularımı tarif edemem. Bugünlere kolay gelmedi. Kimse başarı merdivenlerini şans eseri çıkmıyor. Arkada bunun mutfak kısmı var. İnsanlar bir emek harcıyor. Çocukluk yıllarında da böyle bir atılganlık vardı. Aldığı eğitimlerle kendini geliştirdi. Bu gelen süreçte 'Türkiye Yüzyılı' kabinesinde yer alması bizleri çok mutlu etti."

Bakan Kacır'ın yengesi Emine Kacır ise aile olarak çok heyecanlandıklarını dile getirerek, "Kalbim yerinden fırlayacaktı. Ailece çok heyecanlandık. Saygı duyduğumuz bir evladımız, hatırı sayılan bir çocuğumuz. Giresun'a, Şebinkarahisar'a layık bir çocuğumuz. Onu en yüksek yerlerde görmek istiyoruz." dedi.

Köy muhtarı Muhlis Akkuş da köylerinden bakan çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Köyümüzden bakan çıkması bizler için bir avantajdır. Memleketimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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