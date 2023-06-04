Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devraldı! İlk mesajını verdi: Enflasyon ile mücadele temel politikamız

Ekonomi yönetiminde yeni dönem resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz" sözleriyle Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine üyelerini açıkladı. Daha önce Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ile dünyanın en önde gelen finans kuruluşlarında danışmanlık ve başkanlık gibi çeşitli görevlerde bulunmuş Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçti. Şimşek, Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında Avrupa'da yılın maliye bakanı seçilirken aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterildi. Bakanlıklarda devir-teslim töreni düzenlenirken Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı ve piyasalara ilk mesajını verdi. Bakan Şimşek, "Rasyonel zeminde enflasyonla mücadele temel hedefimiz olacak" dedi.

Ekonomide yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek görev alacak. Şimşek uluslararası piyasalarda önemli bir isim olarak dikkat çekiyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı ve piyaslara ilk mesajını verdi.Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:Sosyal refahı artıracağız. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uyguluk temel hedefimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Enflasyonla mücadele temel politikamız olacak.Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi ülkemiz için Hayati önem taşımaktadır. Bugün sayın bakanımızdan devraldığımız bayrağı daha da yukarı çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız.