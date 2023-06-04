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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasıyla muhalefetin bakanlık hayalleri hatırlandı

Seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanmasıyla birlikte muhalefetin bakanlık pazarlığı başka bahara kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti ve yeni çalışma arkadaşlarını tek tek duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasıyla muhalefetin bakanlık hayalleri hatırlandı
Ekleme: 4.06.2023 - 01:38 Güncelleme: 4.06.2023 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasıyla muhalefetin bakanlık hayalleri hatırlandı
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Meclis'te ise çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam kameraların karşısına geçerek 67. dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni kamuoyuna duyurdu.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı

Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı dışındaki tüm bakanlıklarda değişime gidildi. Kabine değişikliğiyle yenilik mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni çalışma arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.

Millet İttifakı'nın beklentileri boşa düştü

Seçimlerin kazananı Cumhur İttifakı olurken, Millet İttifakı'nın payına düşen hayal kırıklığı oldu. Seçimlerden önce 'kazandık' havasına giren Millet İttifakı'na terör örgütünün siyasi sözcülüğüne soyunan HDP'nin verdiği destek de yetmedi.

Özellikle bakanlıklar konusunda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı mitinglerde görevlendirilecek isimler açıklanıyordu.

Kabine hayali başka bahara kaldı

Ancak muhalefette açıklanan isimler ve beklentilerin hepsi boşa düştü. Seçimi kaybeden muhalefetin hazırlamaya çalıştığı kabine başka bahara kaldı.
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