Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasıyla muhalefetin bakanlık hayalleri hatırlandı

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti.Adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan kazandı.Meclis'te ise çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam kameraların karşısına geçerek 67. dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni kamuoyuna duyurdu.Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı dışındaki tüm bakanlıklarda değişime gidildi. Kabine değişikliğiyle yenilik mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni çalışma arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.Seçimlerin kazananı Cumhur İttifakı olurken, Millet İttifakı'nın payına düşen hayal kırıklığı oldu. Seçimlerden önce 'kazandık' havasına giren Millet İttifakı'na terör örgütünün siyasi sözcülüğüne soyunan HDP'nin verdiği destek de yetmedi.Özellikle bakanlıklar konusunda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı mitinglerde görevlendirilecek isimler açıklanıyordu.Ancak muhalefette açıklanan isimler ve beklentilerin hepsi boşa düştü. Seçimi kaybeden muhalefetin hazırlamaya çalıştığı kabine başka bahara kaldı.