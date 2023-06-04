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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine Hakan Fidan ile birlikte geldi

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile aynı araçla geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine Hakan Fidan ile birlikte geldi
Ekleme: 4.06.2023 - 14:18 Güncelleme: 4.06.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine Hakan Fidan ile birlikte geldi
Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 2 Haziran'da 81 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören Mehmet Barlas'ın ölümü basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakan Fidan'la geldi
Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine Hakan Fidan ile birlikte geldi

Meslekte bir ömür
Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı.

Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı.

İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Televizyon yorumculuğu yaptı
Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu.

NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile Makam Farkı adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Canan Barlas ile evli olan Mehmet Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine Hakan Fidan ile birlikte geldi
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