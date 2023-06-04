Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi

ABD'nin başkenti Washington'da büyük bir patlama sesi meydana geldiği ve sesin Beyaz Saray'dan duyulduğu bildirildi.Washington'da bölge halkını panikleten patlama sesi duyuldu.Patlamaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, patlama sesinin Amerikan Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikat sonucu oluşan 'sonik patlama' nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü.Dünya gündemine oturan olaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Yunus Paksoy da bölgede duman olmadığını söyledi.Patlamaların 15 Temmuz'u hatırlattığını ifade eden Paksoy, 'Sonik patlamalar gibiydi.' dedi.Gazeteci Selim Atalay ise, 'ABD Başkenti Washington'da birkaç dakika önce büyük bir patlama oldu Yer sarsıldı Ne olduğu belirsiz. Twitter birbirine soruyor' dedi.