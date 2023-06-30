Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'la telefonda görüştü

Görüşme hakkında İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da telefon görüşmesinde ele alındı.