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Brent petrol fiyatı güne düşüşle başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,78 dolardan işlem görüyor.

Ekleme: 29.06.2023 - 13:37 Güncelleme: 29.06.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Brent petrol fiyatı güne düşüşle başladı
Dün 74,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 73,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,17 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powel, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, dün Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen "ECB Merkez Bankacılığı Forumu"nda para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini vermişti.

Powel ve Lagarde'in para politikalarının sıkılaştırılması yönündeki açıklamaları talep bazlı endişeleri artırırken fiyatların düşüşünde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon 600 bin varil azalarak 453 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil düşüşle 348 milyon 600 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 600 bin varil artışla 222 milyon varile yükseldi.

Ham petrol stoklarındaki büyük azalışla rağmen benzin stoklarının arttığını gösteren veriler dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatların aşağı yönlü hareketine katkıda bulundu.
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