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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Ekleme: 29.06.2023 - 17:18 Güncelleme: 29.06.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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