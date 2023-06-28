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'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Fransa'da polis şiddeti sokakları birbirine kattı. Fransa'nın Nanterre kentinde bir polisin genç bir sürücüyü öldürmesinin ardından adeta isyan çıktı. Polisin 'Kafana bir kurşun sıkacağım' uyarısında bulunduktan sonra genci öldürdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra gençler sokağa döküldü. Araçları ve çöp kovalarını ateşe verdi.

'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler
Ekleme: 28.06.2023 - 10:30 Güncelleme: 28.06.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle başlayan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı.

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.

İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.

'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Paris polis sözcüsü Araçları ateşe veren ve polis memurlarına havai fişek atan kalabalıklar var' ifadelerini kullandı. Bazı grupların çöp kutruları ile barikat kurduğu ifade edilirken polisin göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdiği öğrenildi.

Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.

'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Daily Mail'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sukünet çağrısında bulundu. Görüntülerinm son derece şoke edici ve endişe verici olduğını belriten Darmanin ailenin acısına ve polisin masumiyet karinesine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

OLAY

Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan ve 'dur' ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü ölmüştü.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.


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