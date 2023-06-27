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Musluklarından 5 gündür su akmıyor! Kokuyoruz başkan gel halimizi gör

Adana Büyükşehir Belediyesi motor arızasını gidermiyor, vatandaş su çilesi çekiyor. Musluklarından 5 gündür su akmayan vatandaşlar inşaatların su depolarında uzun kuyruklar oluşturdu. İsyan eden vatandaşlar “Banyo yapamıyoruz, çamaşırlarımızı ve bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz. Artık kokuyoruz. Zeydan Karalar gelsin halimizi görsün” diyerek feryat ettiler.

Musluklarından 5 gündür su akmıyor! Kokuyoruz başkan gel halimizi gör
Ekleme: 27.06.2023 - 10:13 Güncelleme: 27.06.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Musluklarından 5 gündür su akmıyor! Kokuyoruz başkan gel halimizi gör
Adana'nın Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi TOKİ 4'üncü blokta oturan binlerce insan susuzluk çilesi çekiyor. Adana Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) tarafından ana şebekedeki motor arızası giderilmeyen ve 5 gündür çeşmelerinden sular akmayan vatandaşlar yakınlarda bulunan inşaatların depolarından ve çeşmelerinden su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ellerinde pet şişeler ve kovalarla su kuyruğu oluşturan vatandaşlar, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdiler. Vatandaşlar, '5 gündür sularımız akmıyor. Banyo yapamıyor, bulaşıklarımızı ve çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz. Kokuyoruz artık. Başkan buraya gelsin halimizi görsün. ASKİ'yi arıyoruz sorunumuzu çözsünler diye bizimle ilgilenmiyorlar' diyerek isyan ettiler.

ESKİ MAHALLEME GİDİYOR BANYO YAPIYORUM

Evlerinde bir damla su akmayan 619 konuttan oluşan blokta yaşayan vatandaşlar cami önünde toplanarak ASKİ'yi protesto etti. Şikayetlerini ASKİ'ye bildirdiklerini anlatan Ali Dalmış (37), '5 gündür çeşmemizden su akmıyor. ASKİ'yi arıyoruz hidroforunuz bozuk diyorlar. Sen su vermezsen hidrofor nasıl çalışsın? Şikayetimizi bile kayıt altına almıyorlar. Arada bir tankerle su getirip gidiyorlar.

Onu yapana kadar arızayı giderin' derken, Nebi Umut (18) ise, 'Annem ve ablam ile birlikte yaşıyorum. Evde banyo yapamıyoruz. Eski mahalleme giderek arkadaşımın evinde banyo yapmak zorunda kalıyorum. ASKİ motorun arızasını gidermiyor ve suçu bizlerin üzerine atıyorlar' diye konuştu.

YAZIKLAR OLSUN

Evde 6 kişiyle yaşadıklarını anlatan Fatma İyidoğan 'Banyo yapamıyoruz, çamaşırlarımızı ve bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz.

Artık kokuyoruz. Bayramda ne yapacağımızı düşünüyoruz?' ifadelerini kullanırken, mutfakta biriken bulaşıkları gösteren Hazal Dalmış da, 'İnşaat deposundan ve marketten su taşımaktan bıktık artık. Başkan Zeydan Karalar gelsin bu halimizi görsün.

Kokuyoruz artık insanların yanına yaklaşamıyoruz. Evimizde çaresizlik içinde bekliyoruz. Bunca uğraşılarımıza rağmen sorun çözülmedi. Yazıklar olsun. Bizim günahım ne?' diyerek tepkisini dile getirdi.
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