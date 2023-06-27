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Ankara’da dehşet! Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 53 yaşındaki Zeliha Yağmur, aile içinde çıkan tartışmada oğlu Sefa Yağmur (27) tarafından defalarca bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Ekleme: 27.06.2023 - 11:00 Güncelleme: 27.06.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da dehşet! Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüAnkara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. 27 yaşındaki Sefa Yağmur, tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. İşte detaylar...

ANNE VE OĞLU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta meydana geldi. Sefa Yağmur ile annesi Zeliha Yağmur arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNESİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışma sırasında Sefa Yağmur, mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı. Zeliha Yağmur, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, yaşanan gürültü nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden ayrılmayan zanlı Sefa Yağmur ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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