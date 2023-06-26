Şırnak’ta PKK/KCK operasyonlarında 1 tutuklama

Şırnak'ta son bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.