Wagner isyanı sonrası Putin'den yeni açıklama!

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına suçlamalarda bulunmuş ve Rus ordusunun yöneticilerine karşı adeta savaş ilan etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sıkıyönetim ilan ederek kuralları ihlal edenlerin gözaltına alınmasına izin veren bir yasayı imzalamıştı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Belarus Devlet Başkanı Lukoshenko, Rusya'da silahlı ayaklanma başlatan Wagner'in lideri Evgeny Prigojin ile görüşme gerçekleştirdi.Belarus Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Wagner lideri, Lukaşenko'nun 'Rusya topraklarında ilerleyişini durdurma' çağrısını kabul etti" denildi.Ayrıca açıklamada Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla bu görüşmeyi yaptığı belirtildi. Açıklamanın sonunda duruma çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üzerine anlaşıldığı bilgisi verildi.Anlaşmanın ardından Wagner grubunun üslerine geri döndüğü ve Prigojin'in ise Belarus'a geçeceği ifade edildi.Wagner'in Rusya'da başlattığı isyanın sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklama geldi. Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle irtibat halinde olduğunu belirterek, "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat" dedi.Taraflar arasında varılan anlaşma öncesi ulusa seslenen Putin, Wagner'in isyanının bir 'ihanet' olduğunu vurgulamış ve bu isyana katılanların cezalandırılacağını belirtmişti.Putin, "Karşı karşıya olduğumuz şey tam anlamıyla bir ihanettir. Aşırı hırslar ve kişisel çıkarlar ihanete yol açtı. Ülkemize, halkımıza ve Wagner grubunun askerleri ve komutanlarının diğer birlik ve alt birimlerimizle yan yana savaştığı ve öldüğü davaya ihanet etmek. İhanet yoluna kasten girenler, silahlı isyan hazırlayanlar, şantaj ve terör yöntemlerine girişenler, cezalarını çekecekler, hesaplarını hem hukuk önünde hem de milletimiz önünde vereceklerdir" demişti.