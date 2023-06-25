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İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Feshane-i Amire binasını restore ettirip tasavvuf müzesi yaptıracağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük bir skandala imza attı. Tasavvuf müzesi yerine sözde sanat merkezi açan İmamoğlu, burada İslami değerlere hakaret edilmesine ve LGBT propagandası yapılmasına izin verdi. 22 Haziran'da açılışı yapılan binada Gezi Parkı kalkışması övülürken, çıplak heykellerle de Eyüpsultan'ın maneviyatına büyük zararlar verildi. Restorasyonu tamamlanan Feshane'nin açılış konserinde ise bir şarkısında açıkça ayetle dalga geçen Duman grubuna yer verilmesi dikkat çekti.

İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı
Ekleme: 25.06.2023 - 15:23 Güncelleme: 25.06.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Peygamber Efendimiz'i Hicret'ten sonra Medine'deki evinde konuk eden Eyüp Sultan'ın kabrine komşu olan Feshane-i Amire binasında art arda skandallara imza attı.

Daha önce yaptığı açıklamada Feshane'deki restorasyonlar tamamlanınca 'bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin' yapılacağını ve buranın tasavvuf müzesi olacağını söyleyen İmamoğlu, İstanbul halkını yine kandırdı.

LGBT propagandası yapıp Gezi Parkı kalkışmasını övdüler
Restorasyon sonrası 22 Haziran'da 'Artİstanbul Feshane' adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapıldı.

İslami değerlere hakaret edilen müzede ayrıca çıplak heykellere yer verilerek Eyüpsultan'ın maneviyatına saygısızlıkta bulunuldu.

İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı

Sözde 'eser'i sergide yer alan LGBT'li bir kişinin şu sözlerinin Feshane binasının duvarına asan İBB, sapkınlığı 'mağdur' göstererek açıkça LGBT propagandası yaptı. Asılan yazıda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

'Sosyal hayatta nefes almaya çalışan, mücadele eden bir queer'im. Bu durum Türkiye'de evsiz, işsiz kalmaya yol açabiliyor. Kısacası mülksüzleştiriliyorum, ülkede yaşayan pek çok lgbtiq+ gibi. Hikayem şöyle gelişti: Açıldıktan sonra hayatımın neredeyse her döneminde farklı konulardan mahrum bırakıldım. Açıldıktan sonra memleketimden uzaklaştırıldım. Üniversitede derslerim zorlaştırıldı, lubunya olduğumu öğrenen ev sahipleri bir şekilde beni evlerinden çıkardılar...'

İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı

İslami değerlere açıkça hakaret
Sergide yer alan bir diğer sözde 'eser'in isminde ise 'Bugün Kendimi Peygamber Gibi Hissettim' sözleriyle İslami değerlere açıkça hakaret edildi.

Gezi Parkı kalkışmasını güzelleyip Türk polisini kötü göstermeye çalıştılar
Serginin 'İstanbul Bir Masal' isimli bölümünde ise Gezi Parkı kalkışması sırasında çekilen fotoğraflara yer verildi. Yine aynı bölümde İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilere müdahalede bulunan polislere yapılan saldırılara ait fotoğraflar da yer aldı.

İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı

Eyüpsultan'ın ruhuna saldırı
Çıplak heykeller ve müstehcen çizimlerin yer aldığı sergide Eyüpsultan'ın maneviyatına büyük saygısızlık yapıldı.

Ayetle dalga geçen Duman'ı sahneye çıkardılar
Öte yandan, ‘Rezil' adlı şarkısında ayetle açıkça alay eden Duman grubu, Feshane'nin açılışında sahne aldı. Duman'ın söz konusu şarkısında İhlas Suresi'ndeki ‘Lem yelid velem yûled' ayeti tahrif edilerek, ‘lemyelit ve löp yutar' şeklinde seslendirilmişti.
İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı
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