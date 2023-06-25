Gaziantep'te FETÖ operasyonu: Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.T. isimli şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 23 Haziran tarihinde operasyon düzenledi.
BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.T. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.