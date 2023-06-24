Wagner'e karşı Putin'den ilk açıklama! Meydan okudu resti çekti

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde televizyonda konuşma yapacağı duyurulmuştu. Putin beklenen açıklamayı yaptı.Putin'in açıklamalarından satır başları:Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir.Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz.Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin.Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız.Wagner'in Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne süren Prigojin, '(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz.' açıklamasında bulunmuştu.Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı.