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Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...

Rusya'da paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a yönelik suçlamaları sonrası büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurması ile tüm gözler bir andan Rusya'ya çevrildi. Putin'in "Bu yapılan tam hainliktir." ifadelerinin ardından Prigojin, 'teslim olmayacağız' demişti. Yaşananlar tüm dünya tarafından anbean takip edilirken ABD'den İngiltere'ye çok sayıda ülkeden konuya ilişkin açıklama geldi.

Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...
Ekleme: 24.06.2023 - 15:27 Güncelleme: 24.06.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...
Rusya'da Wagner grubunun darbe girişimi sonrası tüm gözler bölgeye kilitlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in eyleminin 'silahlı isyan' olduğunu belirterek, 'Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır.' dedi. Rusya'da yaşananlar tüm dünya tarafından anbean takip ediliyor...

NATO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

NATO sözcüsü Oana Lungescu: Rusya'daki durumu takkip ediyoruz

Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...

'TAKİP EDİYORUZ'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Rusya ve Wagner arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gelişmeleri takip ediyoruz. Başkan Joe Biden konuyla ilgili bilgilendirildi' dedi.

BİDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Wagner lideri Evgeny Prigojin'in Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından başlayan kriz sürüyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Moskova yönetimi ile ve Wagner arasındaki krize dair açıklamalarda bulundu. Hodge, 'Gelişmeleri takip ediyoruz. Başkan Joe Biden konu hakkında bilgilendirildi. Gelişmeler hakkında müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelerde bulunacağız' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Wagner'in kamplarına saldırı gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları yalanlarken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açtı.

Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...

İSTİŞARELERDE BULUNUYORUZ

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri Başbakan Mateusz Morawiecki ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, 'Doğu sınırımızın ötesindeki olayların seyri sürekli olarak izlenmektedir.' ifadesini kullandı.

Duda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumla ilgili müttefik ülkelerle de istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de 'Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlar şu anda durumu ve ihtiyaç duyulan ek güvenlik önlemlerini değerlendiriyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Rinkevics, Twitter hesabındaki paylaşımda, 'Rusya'da yaşanan son olaylar ışığında Letonya vatandaşlarına Rusya ve Belarus'u ziyaret etmemeleri ve orada bulunanlara da mümkün olan en kısa sürede bu ülkeleri terk etmeleri çağrımı yineliyorum.' ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...

'RUSYA'NIN İÇ MESELESİ'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının 'Rusya'nın iç meselesi' olduğunu söyledi.

Niinistö, Finlandiya haber ajansı STT'te yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumun net olmadığını ve doğrulanmamış pek çok bilginin dolaşımda bulunduğunu ifade etti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının 'Rusya'nın iç meselesi' olduğunu belirten Niinistö, 'Rusya'daki gelişmeler hem Finlandiya'da hem de başka yerlerde yakından takip edilmektedir. Başkan (Vladimir) Putin'in konuşması durumun ciddiyetini göstermektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Twitter'daki paylaşımında, 'Rusya'daki gelişmeleri yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Durum ciddi ve teyit edilmemiş pek çok bilgi var. Silahlı kuvvetler arasında derin çatışmalar var.' ifadelerini kullandı.

İtalya ve Estonya, Rusya'da Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları dikkatle ve yakından takip ettiklerini bildirdi.

Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...

İTALYA'DAN AÇIKLAMA

İtalya Başbakanlığından Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Başbakan Giorgia Meloni, Rusya'da yaşanan ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın Rusya Federasyonu içinde de istikrarsızlığa yol açtığını gösteren olayları dikkatle takip ediyor.' ifadesi kullanıldı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini ve müttefiklerle bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kallas, 'Ülkemize yönelik doğrudan bir tehdit olmadığından eminim. Sınır güvenliğimiz güçlendirilmiştir. Halkımıza da Rusya'nın herhangi bir bölgesine seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyorum.' ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARINA UYARI

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da 'Rusya'daki durumu yakından takip ediyoruz ve müttefiklerimizle yakın temas halindeyiz. Vatandaşlarımızdan Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını istiyoruz.' ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da Wagner Grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları yakından izlediğini belirterek bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.

Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'da gelişen durumu yakından izlediğini bildirdi. Avrupalı liderler ve G7 ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirten Michel, 'Bu, açıkça Rusya'nın iç meselesidir.' değerlendirmesini yaptı. Michel, 'Ukrayna'ya ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e desteğimiz sarsılmaz.' ifadesini kullandı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,, Rus propagandasının yalanları gizlemeyeceğini savundu.

Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...

Zelenskiy, 'Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!' paylaşımında bulundu.

Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenskiy, 'İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen (Putin), kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında.' ifadesini kullandı.

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