  • USD: 23,62 - 23,67
  • EURO: 25,97 - 26,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişiler kuş mezatı yapılan lokale otomobil ile gelerek içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralanırken, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 23.06.2023 - 09:17 Güncelleme: 23.06.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!Polis olay yeri incelemesinin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında kuş mezatı yapıldığı esnada plakası alınamayan beyaz bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler içeride bulunanlara silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda lokal içerisinde bulunanlar çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralılardan bir kişinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini, şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları otomobilin plakasını belirlemek için inceleme altına aldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ise lokal olarak kullanılan dükkanı mühürledi ve kuşları koruma altına aldı

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.
İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun harekete geçeceği tarihi açıkladı: Siyasi kadrosunu ilan edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kısa sürede hedeflere ulaşmada kararlıyız
Yasa Meclis'e geliyor: Bağ-Kur'luya erken emeklilik! EYT'liler de yararlanacak
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a çağrı! “İşçine eziyet etme bayram öncesinde haklarını ver”
Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?
Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi
Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan'dan kritik toplantı
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!
CHP'de iç savaş kızıştı! Özgür Özel'den 'Kurultay' çıkışı: Faturası çok ağır olur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya sert tepki: Lanetliyoruz!
Kırmızı bültenle aranıyordu... MİT'ten nokta operasyonu
'Yalnız it' konumundaydı, yakalandı!
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü: Partiden ihracı istenen Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yayan gidecek
Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na 'evet', İmamoğlu'na 'bay bay'!
Çalışmalar tamamlandı: 'SÜPER ŞİMŞEK' kanatlanıyor! O tarihte göreve hazır hale gelecek
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Seçimi kaybeden genel başkan günü kurtarmaya çalışıyor
Bakan Şimşek faiz kararını değerlendirdi
Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu: Facebook’ta tanışmışlar!
'Baba oğul' restleşmesinin dozu artıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Zehirli yosun tehlikesi: ABD'de yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

Zehirli yosun tehlikesi: ABD'de yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler