Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği mesajında, 'Canan Kaftancıoğlu'nun 55'i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum.'Çevir kazı yanmasın' gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; 'Suç birazda bizim' anlamına gelecek sözler söyletilmiş.Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. 'KRAL ÇIPLAK'Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır.'