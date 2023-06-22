MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!