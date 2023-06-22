Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını saat 14:00'te açıkladı. Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısında faizi 6,5 puan arttırarak yüzde 15 seviyesine çekti.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısının ardından piyasaların heyecanla beklediği faiz kararını açıkladı.Merkez Bankası' yaptığı açıklamada 'Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.' ifadelerini kullandı. Yeni kabinenin ardından ilk faiz kararı merakla beklenirken, faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı? İşte detaylar...Saat 14:08 itibariyle piyasalardaki son durum şu şekilde;Dolar: 23,62Euro: 25,96Altın ons: 1928Gram Altın: 1459FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR VE EURODA SON DURUMDolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 23.56'nın üzerinde başladı. Kur hafif gerileyerek 23.54 liradan işlem görmüştü. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 23.43, en yüksek ise 23.58 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.89 lira ile hafif yükselmişti.