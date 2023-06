Masada 5 önemli konu vardı: Dünya kritik görüşmeyi mercek altına alırken Bakan Fidan'ın bir özelliğine dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen '2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı' kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla bir araya geldi.Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen konferans bağlamında, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'la görüştü.Bakan Fidan ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla bir araya geldi.Bakan Fidan'ın Londra ziyaretine dünyadan ilgi büyüktü. Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, 'Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor.' dedi.Bakan Fidan, şöyle devam etti:'Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.'Blinken de Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Fidan'la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ülkesi ve Türkiye'nin en temel konularda birlikte yaptığı çok şeyin olduğunun altını çizen Blinken, şunları söyledi:'Konuşacak çok şeyimiz var. Elbette yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliğimiz, enerji ve ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız ancak ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin. Dediğim gibi, (bu ilişki) zamanımızın en önemli meselelerinin birçoğuna ilişkin. Birçok önemli konuyla ilgili. Dolayısıyla, burada Londra'da sizinle biraz zaman geçirme fırsatı bulduğum için çok teşekkür ederim.'Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Blinken'ın görüşmesinde, Ukrayna'daki durum, Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya'daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alındı.Uluslararası mecralar özellikle Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeye odaklandı.Yunan gazetesi Capital söz konusu görüşmenin detaylarına yer vererek gündemde Türkiye'ye F-16 satışının ve İsveç'in NATO'ya girmesinin olduğundan bahsetti. Fidan'ın görüşmede 'Her konuda anlaşmasak da iş birliğine açığız' dediğine dikkat çekilirken, Türkiye'nin dışişleri bakanını 'çetin' olarak tanımlandı.Hindistan'ın haber kanallarından biri olan WION'unda gündeminde Fidan-Blinken görüşmesi vardı. Haberde, pek çok hükümetin Vilnus'taki zirveye kadar İsveç'in NATO'ya girmesini umduğundan bahsedildi.İ24 News da Bliken'ın Fidan'ı İsveç'in NATO'ya girmesini desteklemeye çağırdığından bahsetti. Bunun yanı sıra Blinken'ın Türkiye'nin tahıl girişimi destekleri için teşekkür edildiğine de dikkat çekildi.İngiliz haber ajansı Reuters da söz konusu görüşmeyi mercek altına alan isimler arasındaydı. Gazete, Blinken'ın Fidan'a yaptığı NATO davetini yineledi.Colonna, 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyan bir barışa verdiğimiz ortak destek, Fransa ve Türkiye'nin güçlendirmesi gereken yakınlaşmanın bir simgesi.' ifadesini kullandı.Bakan Fidan, konuşmasına, İngiltere ve Ukrayna'ya bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ederek başladı. Fidan, 'Türkiye, Tatar Türklerinin kadim vatanı Kırım dahil Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda kararlı.' ifadesini kullandı.Türkiye'nin tutumunun her zaman olduğu gibi ilkeli ve kararlı olmaya devam ettiğini söyleyen Fidan, savaşın yıkıcı ekonomik sonuçlarıyla başa çıkan Ukrayna'yı destekleyeceklerinin altını çizdi.Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı acıları hafifletmek için durmaksızın çalışıyor. Tahıl Anlaşması'ndan savaş esirlerinin değişimine kadar... Şimdi, Ukrayna'nın sürdürülebilir şekilde yeniden inşası ve toparlanmasına katkıda bulunacak mali çerçevenin tasarlanması üzerinde çalışmamız gerekiyor.'Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşasında öncü rol oynayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, 'Savaş başladığından bu yana Türk müteahhitler, Ukrayna'da 3,2 milyar dolarlık 50 projeye dahil oldu.' diye konuştu.Türk müteahhitlerin Ukrayna'da 29 projede çalışmaya devam ettiğini kaydeden Fidan, 'İş insanlarımızı ve müteahhitlerimizi, şartlar ne kadar zor olursa olsun Ukrayna halkı için çalışmaya teşvik etmeye devam edeceğiz.' dedi.Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos 2022'de yeniden inşa işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Fidan, 'Türkiye, bu konulardaki tüm bilgi ve tecrübesini Ukrayna'nın yeniden ayakları üzerinde durmasına yardım etmek için harcayacağını vadetmektedir.' ifadesini kullandı.Fidan, Türkiye'nin milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan ülke olduğunun da altını çizerek 'Elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Bu zamana kadar yaptıklarımızın da üzerine ekleyerek Ukrayna'nın yeniden inşası ve iyileşmesine destek vereceğiz.' dedi.İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen '2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı', sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin iş birliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da ele alınıyor.