  • USD: 23,55 - 23,59
  • EURO: 25,71 - 25,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

‘Kukla’ operasyonunda odunluğa saklanan silahlar ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik aralarında Erzincan’ın da bulunduğu 31 ilde ‘Kukla’ adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Eşzamanlı operasyonlarda Erzincan’da 11 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Ekleme: 22.06.2023 - 10:08 Güncelleme: 22.06.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
‘Kukla’ operasyonunda odunluğa saklanan silahlar ele geçirildi
EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik bugün ‘Kukla’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi. Erzincan’daki ‘Kukla’ operasyonunda ise odunluğun içerisinde odunların altlarında silah ve suç aleti ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de, Üzümlü, Kemah ve merkezde tespit edilen 12 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlar dahilinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörleri, 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kesici-delici alet, 3 adet boş tabanca şarjörü, çok sayıda fişek, yivsiz av tüfeği fişeği ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheliden 4’ü gözaltına alınırken emniyette ki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda 354 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, 93 adet tüfek, 10 bin 45 adet fişek, 28 adet kesici/delici alet geçirildi. Ayrıca operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 adet balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

‘Kukla’ operasyonunda odunluğa saklanan silahlar ele geçirildi

‘Kukla’ operasyonunda odunluğa saklanan silahlar ele geçirildi
'Baba oğul' restleşmesinin dozu artıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Yunan basınında TCG İstanbul: Yunanistan buna nasıl karşılık verecek? İtiraf gibi sözler
Cumhuriyet'te rüşvet kriziyle ilgili itiraf geldi: Para alındı ancak daha sonra hatadan dönüldü
Adalet Bakanı Tunç: Kira artış üst sınırı yüzde 25
ABD Büyükelçisi’nden çarpıcı sözler: Türkiye’yi kıskanıyoruz!
LGBT lobisi ne kadar güçlü? ABD anketi büyük tehlikeyi ortaya koydu! Her ailede…
İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!
AK Parti'nin kongre tarihi belli oldu
CHP'li Gömeç Belediyesi düzenlediği törenle heykel açılışı yaptı
CHP'de Engin Özkoç ve Faik Öztrak kavgası
Masada 5 önemli konu vardı: Dünya kritik görüşmeyi mercek altına alırken Bakan Fidan'ın bir özelliğine dikkat çekti
CHP toplantısında 'zorla imza istendi il başkanları kazan kaldırdı' iddiası
CHP'de Muharrem İnce sendromu! Kılıçdaroğlu korkusundan adaylıklarını açıklayamıyorlar
Üniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK Başkanı Özvar’dan merak edilen soruya cevap
Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor!
Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
CHP'li belediyeden 224 depremzedeye tebligat! '15 gün içinde daireleri boşaltın yoksa sokağa atarız'
Ankara yine sele teslim! Mamak'ta köprüyü su bastı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Dev Afrika salyangozları istila etti! Bazı mahalleler karantinaya alındı

Dev Afrika salyangozları istila etti! Bazı mahalleler karantinaya alındı

İstanbul'da esrarengiz olay: Polis karganın bıraktığı parmakların sırrını çözmek için çalışma başlattı

İstanbul'da esrarengiz olay: Polis karganın bıraktığı parmakların sırrını çözmek için çalışma başlattı

Heyecanlandıran keşif: Bu resimler tam 75 bin yıl önce çizildi!

Heyecanlandıran keşif: Bu resimler tam 75 bin yıl önce çizildi!

TikTok'a uygulama içi alışveriş özelliği geliyor

TikTok'a uygulama içi alışveriş özelliği geliyor

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler