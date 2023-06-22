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İstanbul'da esrarengiz olay: Polis karganın bıraktığı parmakların sırrını çözmek için çalışma başlattı

İstanbul'da eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Bir karga, akaryakıt istasyonunda görevli güvenlikçi Hayrettin Doğan’ın önüne konarak bir insan ayağına ait işaret ve baş parmağı bırakıp uçtu. Cinayet şüphesinin de değerlendirildiği olayda polis parmakların sırrını çözmek için çalışma başlattı.

Ekleme: 22.06.2023 - 10:19 Güncelleme: 22.06.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da esrarengiz olay: Polis karganın bıraktığı parmakların sırrını çözmek için çalışma başlattı
İstanbul Eyüpsultan'da Hayrettin Doğan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda özel güvenlikçi olarak çalışıyordu. Doğan, geçen pazartesi günü yine rutin güvenlik önlemlerini yaparken önüne bir karga kondu. Konmasıyla birlikte de bir insana ait işaret ve baş parmağı olan parçayı Doğan'ın önüne bıraktı.

Dedektifler de devreye girdi
Hürriyet'te yer alan habere göre; büyük şaşkınlık yaşayan Doğan polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Parmakların olduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler parmaklar üzerinde inceleme yaptı. Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Olayda cinayet şüphesi yoğunlaşırken Cinayet Büro Amirliği'nin tecrübeli dedektifleri de devreye girdi. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Karganın istasyona geliş istikametinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Polisin ayrıca yakın zamanda kayıp bildiriminde bulunulan kişilerin parmaklarla bağlantısı olup olmadığına da bakacağı belirtildi.

'Biri şaka yapıyor sandık'
İstasyondaki güvenlikçiler, “Birileri şaka yapıyor sandık, yaklaşınca anladık. Şişmişti ve beyazdı, üzerinde kan vardı, kan tazeydi. Şoke olduk” diye konuştular.
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