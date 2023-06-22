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Beyaz Gazete
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CHP toplantısında 'zorla imza istendi il başkanları kazan kaldırdı' iddiası

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki çifte seçim hezimeti sonrası CHP'de taht oyunları hız kazandı. İstifa çağrılarına rağmen koltuğu bırakmamakta direten Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla görüştü. Ancak toplantıda büyük bir gerilim yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasının istenmesine bazı il başkanları itiraz etti. Bu nedenle toplantıda kriz çıktığı belirtildi.

CHP toplantısında 'zorla imza istendi il başkanları kazan kaldırdı' iddiası
Ekleme: 22.06.2023 - 10:30 Güncelleme: 22.06.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
CHP toplantısında 'zorla imza istendi il başkanları kazan kaldırdı' iddiası
CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan 'değişim' kavgasında yeni bir perde ortaya çıktı. CHP'deki iç kaos il başkanları arasında da krize dönüştü. Partideki koltuğunu bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu, bu kez il başkanlarıyla karşı karşıya geldi. Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak, Kılıçdaroğlu bazı il başkanlarının tepkisine maruz kaldı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.

İstifanın gelmemesi muhaliflerin tepkisi çekiyor

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

'Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim' çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.

CHP toplantısında 'zorla imza istendi il başkanları kazan kaldırdı' iddiası

'Gerekirse 16'lı masa kuracağım'

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım.' diye konuştu.

İl başkanları toplantısında dayatma

CHP'de 'değişim' kavgası sürerken bir de il başkanları krizi yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bir araya geldi. Görüşme sürerken 24 İl başkanının istifa ettiği iddiası gündeme geldi. CHP'nin yayın organı T24 krizin 'imza dayatması' sonucu yaşandığını yazdı.

İl başkanlarından zorla imza istediler

İddiaya göre Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanlarının buna karşı çıktı.

CHP yandaşı Özlem Gürses de yaptığı açıklamada 'CHP İl Başkanları toplantısında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istenmiş. Bazı il başkanları bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıkmış...' ifadeleriyle krizi doğruladı.

CHP toplantısında 'zorla imza istendi il başkanları kazan kaldırdı' iddiası
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