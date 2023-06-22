CHP'li Gömeç Belediyesi düzenlediği törenle heykel açılışı yaptı

Heykel hizmetleriyle vatandaşın sorunlarına çare olacağını düşünen CHP'li belediyeler, adımlarını bu yönde atmayı sürdürüyor.Bilindiği üzere son olarak CHP'li Edremit Belediyesi, meydana Sarıkız heykeli yaptırdı.Edremit'in ardından bu kez de Balıkesir'in CHP'li Gömeç Belediyesi heykel hizmetine devam etti.Geçtiğimiz ay Gömeç Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3. Gömeç Heykel Sempozyumu düzenlenmişti.Düzenlenen heykel sempozyumuna 12 sanatçı katıldı.15 Mayıs'ta başlayan heykel sempozyumu 16 Haziran'da son buldu.'Mitoloji' temasıyla yapılan ve Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde sergilenecek heykeller için tören düzenlendi.CHP'li Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın yoğun mesai harcadığı sempozyumun açılış törenine çok sayıda insan katıldı.Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelası kesildi ve heykel sergi alanı gezildi.Öte yandan CHP, kısa süre önce tamamlanan genel seçimlere Cumhurtiyet'in 100. yılında iktidar parolası ile yola çıkmış, ağır bir hezimet almıştı.2024'te yapılacak yerel seçimlere 1 yıl kala, Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'li yerel yönetimler art arda heykel açılışlarıyla seçim sonrası süreçte kaldığı yerden devam ediyor.