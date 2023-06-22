CHP'de Engin Özkoç ve Faik Öztrak kavgası

CHP'de seçim yenilgisinden sonra sular durulmuyor.Partide değişim rüzgarları eserken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu değişim çağrılarına kulak tıkadı.Kendi koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, değişim isteyenleri memnun etmek için adımlar atıyor.CHP Lideri bu kapsamda, Engin Özkoç'u örgütten sorumlu koordinatörlük görevine getirdi. Resmi olarak görevi almasa da Özkoç, hemen çalışmalara başladı ve bazı milletvekillerini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yeni dönemde atılacak adımlar hakkında bilgi verdi. Aramalarından ve İmamoğlu'ndan olumlu geri dönüş alan Özkoç'a, parti içinden sert bir karşı çıkış geldi.İddialara göre Özkoç'a karşı çıkan isim, 'statükoyu' korumaya çalışan Faik Öztrak...Öztrak, örgütten sorumlu ismin, CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) birisi olması gerektiği savundu.Parti içinde destek bulan Öztrak, Özkoç'a yönelik kulis yapmaya başlayınca ipler gerildi.Habere göre, kulislere dayanamayan Özkoç, Öztrak ile parti koridorlarında hesaplaştı.Olay o kadar büyüdü ki iki isim arasında bir tartışma yaşandı ve Özkoç bu tartışmada sesini yükselterek Özrtak'a tepki gösterdi.