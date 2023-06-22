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Beyaz Gazete
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CHP'de Engin Özkoç ve Faik Öztrak kavgası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'örgütten sorumlu koodinatörlük' görevine getirdiği Engin Özkoç ve buna karşı çıkan Faik Öztrak arasında çıkan anlaşmazlıkta seslerin yükseldiği bir kavga yaşandı.

CHP'de Engin Özkoç ve Faik Öztrak kavgası
Ekleme: 22.06.2023 - 10:42 Güncelleme: 22.06.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Engin Özkoç ve Faik Öztrak kavgası
CHP'de seçim yenilgisinden sonra sular durulmuyor.

Partide değişim rüzgarları eserken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu değişim çağrılarına kulak tıkadı.

Kendi koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, değişim isteyenleri memnun etmek için adımlar atıyor.

CHP Lideri bu kapsamda, Engin Özkoç'u örgütten sorumlu koordinatörlük görevine getirdi. Resmi olarak görevi almasa da Özkoç, hemen çalışmalara başladı ve bazı milletvekillerini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yeni dönemde atılacak adımlar hakkında bilgi verdi. Aramalarından ve İmamoğlu'ndan olumlu geri dönüş alan Özkoç'a, parti içinden sert bir karşı çıkış geldi.

Faik Öztrak, karşı çıkıp kulis yaptı

İddialara göre Özkoç'a karşı çıkan isim, 'statükoyu' korumaya çalışan Faik Öztrak...

Öztrak, örgütten sorumlu ismin, CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) birisi olması gerektiği savundu.

Parti içinde destek bulan Öztrak, Özkoç'a yönelik kulis yapmaya başlayınca ipler gerildi.

CHP koridorlarında sesler yükseldi

Habere göre, kulislere dayanamayan Özkoç, Öztrak ile parti koridorlarında hesaplaştı.

Olay o kadar büyüdü ki iki isim arasında bir tartışma yaşandı ve Özkoç bu tartışmada sesini yükselterek Özrtak'a tepki gösterdi.

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