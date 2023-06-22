Biletler tükendi: Bayram tatili öncesi otogarlar doldu taştı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili il dışında geçirmek isteyenler, otogara akın etti. Mesai bitiminde otogarın yolunu tutanlar giriş ve çıkışlarda da araç trafiğin durmasına sebep oldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk başladı.Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde otogara akın etti. Otogara giriş ve çıkışlarda trafik durdu.Yolcular bilet bulmakta zorlandıklarını belirtirken, otobüs firmalarının yetkilileri de otobüslerde yer olmadığını ifade etti.Kurban Bayramı'nı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler şimdiden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. En kısa mesafe otobüs bileti 200 liradan başlarken, en uzun mesafe ise bin liraya kadar yükseliyor.9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.